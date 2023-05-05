Здоровье 05 мая 2023, 19:20 Диетолог Соломатина дала совет, как быстро сбросить лишний вес после родов Диетолог Соломатина: чтобы похудеть, надо придерживаться правильного питания

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Чтобы лишние килограммы быстро ушли после родов, необходимо придерживаться правильного питания. Об этом в разговоре с «Пятым каналом» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя фигуру жены российского комика Ильи Соболева.

Как отметила медик, набор веса во время беременности — это естественный процесс. Стремителнього похудения сразу после родов молоодым мамам ждать не стоит, поскольку это может сказаться на их здоровье, написали «Дни.ру».

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«Пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения», — добавила Соломатина.

Она порекомендовала женщинам придерживаться правильного питания. А если не получается сбросить вес самостоятельно, то можно обратиться за помощью к диетологу.