Здоровье 11 мая 2023, 16:34 Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление гематогена способствует избыточному накоплению железа в организме

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Чрезмерное употребление гематогена, который свободно продается во всех аптеках, грозит повышением уровня железа в крови и его избытком в организме. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при переизбытке железа человек может ощущать головокружения, усталость и раздражение.

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Врач также отметила, что в батончике содержится много калорий и сахара, из-за чего возрастают риски развития диабета и инсулинорезистентности.