Здоровье 16 августа 2023, 14:20 Диетолог Соломатина: частые перекусы могут сообщать о проблемах с щитовидной железой

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что частые перекусы могут указывать на проблемы с щитовидной железой и на обезвоживание организма.

Иногда перекусы связаны с неправильным питанием. Человек вместо нормальной пищи ест быстрорастворимые каши и бутерброды, запивая сладким чаем.

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«Такой рацион, с одной стороны, позволяет проснуться, но с другой — насыщение быстро приходит и быстро уходит», — отметила медик.

Иногда человек может путать чувство голода с желанием выпить воды, поскольку центры жажды и насыщения находятся близко друг от друга, добавила Соломатина.