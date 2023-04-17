Здоровье 17 апреля 2023, 16:08 Диетолог Соломатина: березовый сок укрепляет сердечную мышцу и препятствует развитию атеросклероза

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С наступлением весны начинается сезон сбора березового сока. О полезных свойствах этого напитка рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Парламентской газетой».

По словам специалиста, в березовом соке содержатся полезные для организма магний и калий, которые укрепляют сердечную мышцу и снижают риски развития атеросклероза. Также напиток способен вывести лишнюю жидкость из организма и убрать отеки.

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Диетолог отметила, что отказаться от употребления природного сока следует людям с мочекаменным заболеванием.