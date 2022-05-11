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    11 мая 2022, 21:50

    Диетолог Соломатина назвала продукты с омолаживающим эффектом

    Дарья Морозова

    Диетолог Елена Соломатина рассказала, что нужно включить в рацион, чтобы продлить молодость. Об этом сообщил радиостанция «Комсомольская правда».

    По данным сайта «Свободная пресса», следует есть побольше овощей и фруктов и кисломолочные продукты.

    «Сейчас также делают ставку на продукты ферментации. Это квашеная капуста, моченые яблоки и ягоды», — рассказала Соломатина.

    Она добавила, что полезна еда с витаминами С, А и Е. Например, шиповник, черная смородина, яблоки, абрикосы и другие продукты.