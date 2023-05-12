12 мая 2023, 21:14
Диетолог Солнцева рассказала, как правильно перекусывать на ходу
Диетолог Солнцева посоветовала следить за количеством еды во время перекуса на ходу
При необходимости перекусывать на ходу стоит соблюдать несколько правил, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева перечислила эти рекомендации, сообщили «Аргументы и факты».
По словам специалиста, лучше не есть буквально во время ходьбы. Стоит встать на месте и перекусить.
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Нужно следить и за количеством съеденного. Человек может не заметить, что съел больше еды, чем изначально рассчитывал.
В рацион стоит включить белки и клетчатку, написала Pravda.Ru.
Еда
Питание
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