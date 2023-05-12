Здоровье 12 мая 2023, 21:14 Диетолог Солнцева рассказала, как правильно перекусывать на ходу Диетолог Солнцева посоветовала следить за количеством еды во время перекуса на ходу

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При необходимости перекусывать на ходу стоит соблюдать несколько правил, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева перечислила эти рекомендации, сообщили «Аргументы и факты».

По словам специалиста, лучше не есть буквально во время ходьбы. Стоит встать на месте и перекусить.

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Нужно следить и за количеством съеденного. Человек может не заметить, что съел больше еды, чем изначально рассчитывал.

В рацион стоит включить белки и клетчатку, написала Pravda.Ru.