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    08 июля 2022, 15:37

    Диетолог Смит назвала фрукт, который защищает от рака

    Дарья Морозова

    Диетолог Максин Смит заявила, что персики защищают от рака, а также обладают множеством других полезных свойств. Об этом сообщило издание LIVE24 со ссылкой на Express.

    По данным сайта «ПолитЭксперт», в персиках содержатся каротиноиды и кофейная кислота, которые предотвращают рост опухолей. Кроме того, в них много антиоксидантов, витаминов С и А, клетчатки.

    «Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и предотвращает запоры», — пояснила Смит.