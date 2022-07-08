Диетолог Смит назвала фрукт, который защищает от рака

Диетолог Максин Смит заявила, что персики защищают от рака, а также обладают множеством других полезных свойств. Об этом сообщило издание LIVE24 со ссылкой на Express.

По данным сайта «ПолитЭксперт», в персиках содержатся каротиноиды и кофейная кислота, которые предотвращают рост опухолей. Кроме того, в них много антиоксидантов, витаминов С и А, клетчатки.

«Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и предотвращает запоры», — пояснила Смит.