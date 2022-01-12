Диетолог Сьюзи Сойер рассказала о целебных свойствах бузины

Бузина — уникальная ягода, которая продлевает жизнь и может помочь в лечении респираторных заболеваний, считает диетолог Сьюзи Сойер. Мнением эксперта со ссылкой на журнал Molecules поделилось ИА Nation News.

Бузина является источником антоцианина, который снижает окислительный стресс в организме, помогая достичь здорового долголетия.

«Если вести речь о пользе для здоровья, то ягоды бузины пользуются фантастической репутацией. Их чудесный цвет является залогом высокого содержания антиоксидантов и флавоноидов. Все ягоды богаты клетчаткой, а это обеспечивает хорошее пищеварение», — рассказала эксперт.

Кроме того, ягода обладает противовирусным действием и очень полезна при лечении простудных заболеваний. Исследования показывают, что экстракт черной бузины помогает справиться с кашлем и насморком, а также с воспалением горла. Употребление бузины вместе с обычными препаратами значительно сокращает период выздоровления, отметила диетолог.