Здоровье 25 апреля 2023, 17:13 Диетолог Синько: газировка без сахара вреднее для здоровья, чем напитки с его добавлением

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Многие люди отдают предпочтение газировке без добавления сахара, однако такие напитки оказывают еще больший вред здоровью. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог Тамара Синько в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, в газировке без сахара используются заменители, воздействие которых на организм в разы опаснее, чем употребление чистого сахара. В основном в напитки добавляют сорбитол или аспартам.

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Диетолог отметила, что регулярное употребление таких добавок может разрушает микробиом кишечника.