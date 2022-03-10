Диетолог Шишова предложила альтернативу картофельным чипсам

Диетолог Ева Шишова порекомендовала россиянам вместо картофельных чипс есть яблочные чипсы или нори. По ее словам, наши граждане останутся лишь в плюсе, если начнут употреблять более здоровый продукт. Об этом написала Lenta.ru.

«Они тоже очень вкусные и полезные. Если мы говорим о соленых именно чипсах, то сейчас есть разнообразный выбор хлебцев и снеков с разными вкусами», — высказалась специалист.

Чипсы из нори, по словам Шишовой, бывают как нейтральные так и с вкусовыми добавками. Они намного полезнее картофельных, однако каждый день налегать на них не стоит.

«Они есть разные, есть натуральные, а есть со вкусами, острые, например. В последних, конечно, много соли. Каждый день такие есть я не порекомендую. Но они куда полезнее, чем картофельные чипсы. Дети их очень любят», — отметила диетолог.

Люди, которые страдают от нехватки йода, могут восполнить дефицит благодаря высокому содержанию этого элемента в нори, заключила Шишова.