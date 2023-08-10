Здоровье 10 августа 2023, 21:09 Диетолог Шестакова заявила, что безопасно пить воду после дыни

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Дыню можно спокойно употреблять с любыми напитками. Такой информацией поделилась врач-диетолог Ольга Шестакова, сообщила «Москва 24».

Специалист назвала мифом информацию о том, что во время и после употребления дыни нельзя пить. Она пояснила, что желудок справляется с разделением продуктов на фракции. Организм человека способен одновременно переваривать разную пищу.

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«Жидкости просто пройдут по малой кривизне желудка и быстрее его покинут, в то время как дыня задержится в большой кривизне органа и останется дольше», — отметила Шестакова.