Здоровье 06 сентября 2023, 17:32 Диетолог Шестакова: не стоит есть более 150 граммов арбуза в день

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Рекомендуемая норма потребления арбуза не должна превышать 100−150 граммов в день. Об этом рассказала врач-нутрициолог, диетолог Марина Шестакова, сообщила «Свободная пресса».

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество глюкозы и фруктозы. Так, в 100 граммах арбуза содержится чайная ложка сахара.

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Диетолог посоветовала людям с лишним весом, сахарным диабетом и инсулинорезистентностью не употреблять арбуз в больших количествах.