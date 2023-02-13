13 февраля 2023, 18:00
Диетолог Шепенев напомнил про скрытый сахар в соусах и колбасах
Врач-диетолог Анатолий Шепенев в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил, что скрытый сахар содержится в консервированном зеленом горошке, соевом соусе, колбасах, кетчупах и горчице.
«С позиции здоровья гораздо лучше взять какое-то мясо и самим приготовить фарш. Главное — не добавлять в него хлеб, муку, рис», — добавил Шепенев.
Реклама
Он также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пять чайных ложек сахара в день, включая скрытый сахар в продуктах.
Реклама
Чрезмерное употребление сахара ведет к ожирению и сахарному диабету, заключил диетолог.
Врачи
Реклама
Реклама