Диетолог Шеймс: ягоды маки помогают выводить токсины из организма
Диетолог Лакатос Шеймс рассказала, что ягоды маки полезны для борьбы с токсинами в организме. Об этом сообщило издание Peterburg2.
По данным ИА Nation News, в них много антиоксидантов, которые выводят из организма свободные радикалы.
Они растут в Аргентине и Чили. В борьбе с токсинами эти ягоды эффективнее, чем клубника, черника и ежевика, отметила Шеймс.
Также они полезны при диабете второго типа, так как снижают уровень сахара и холестерина.