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    17 февраля 2022, 20:46

    Диетолог Шеймс: ягоды маки помогают выводить токсины из организма

    Дарья Морозова

    Диетолог Лакатос Шеймс рассказала, что ягоды маки полезны для борьбы с токсинами в организме. Об этом сообщило издание Peterburg2.

    По данным ИА Nation News, в них много антиоксидантов, которые выводят из организма свободные радикалы.

    Они растут в Аргентине и Чили. В борьбе с токсинами эти ягоды эффективнее, чем клубника, черника и ежевика, отметила Шеймс.

    Также они полезны при диабете второго типа, так как снижают уровень сахара и холестерина.