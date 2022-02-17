Диетолог Шеймс: ягоды маки помогают выводить токсины из организма

Диетолог Лакатос Шеймс рассказала, что ягоды маки полезны для борьбы с токсинами в организме. Об этом сообщило издание Peterburg2.

По данным ИА Nation News, в них много антиоксидантов, которые выводят из организма свободные радикалы.

Они растут в Аргентине и Чили. В борьбе с токсинами эти ягоды эффективнее, чем клубника, черника и ежевика, отметила Шеймс.

Также они полезны при диабете второго типа, так как снижают уровень сахара и холестерина.