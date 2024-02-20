Здоровье 20 февраля 2024, 15:12 Диетолог Шахова: манго и шпинат улучшат состояние волос

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Употребление манго и шпината с большим содержанием витамина А улучшит состояние волос. Об этом рассказала диетолог Марина Шахова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, витамин А способствует производству себума, который поддерживает влагу в коже головы. Также микроэлемент необходим для роста и поддержания здоровья волос. Помимо шпината и манго, витамин А содержится в тыкве и моркови.

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Для предотвращения выпадения волос Шахова посоветовала исключить из рациона сладости и жирную пищу.