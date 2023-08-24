Здоровье 24 августа 2023, 14:10 Диетолог Семенова: авокадо укрепляет иммунитет и положительно влияет на пищеварение

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Добавление в ежедневный рацион авокадо поможет укрепить иммунитет и улучшить работу пищеварительной системы. Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Татьяна Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в авокадо содержится большое количество калия, витамина К и фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат растворимой клетчаткой, которая способствует нормализации уровня глюкозы в крови.

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Врач посоветовала есть не более двух авокадо в день. Тем людям, кто никогда не пробовал продукт, следует вводить его в рацион постепенно для исключения аллергенного фактора.