Здоровье 22 января 2024, 16:44 Диетолог Селезнева заявила, что колбасы и дрожжевые изделия являются «мусором» для организма человека

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Соевый соус, дрожжевые изделия, полуфабрикаты, рафинированный сахар в чистом виде, рафинированное растительное масло, пиво и колбасы являются обычным мусором для человеческого организма. Никакой пищевой ценности эти продукты в себе не несут. Об этом сайту 76.ru сказала диетолог Татьяна Селезнева.

При этом эксперт добавила, что сохранить стройность фигуры можно не только, отбросив неполезные продукты, но и сокращая порции.

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«Споров много, что полезно есть, а что нет. Мое мнение как эксперта по питанию: самое важное, если хотите сохранить стройность и здоровье, это не переедать!» — процитировано ИА НСН специалиста.