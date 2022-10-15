Диетолог Щетинина рассказала, чем грозит переедание красного мяса | 360°

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15 октября 2022, 04:07

Диетолог Щетинина рассказала, чем грозит переедание красного мяса

Диетолог Щетинина: частое употребление красного мяса приводит к онкологии кишечника

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Частое употребление красного мяса влияет на появление опасных для здоровья заболеваний. Об этом диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала в беседе с Ura.ru.

Она объяснила, что для того, чтобы не было онкологии в кишечнике мясо нужно употреблять вместе с овощами.

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«Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса», — сообщила Щетинина.

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Человек может затормозить процессы онкообразования, если у него налажен процесс выведения распада белка. Вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку.

Врач также отметила, что если вместе с мясом съедается большое количество жиров животного происхождения, то будет повышаться уровень холестерина. А это приводит к развитию атеросклеротических заболеваний, резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что куриную кожу лучше не употреблять в пищу, поскольку в ней содержится много жира и холестерина.

Питание

Онкология

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