Диетолог Щетинина посоветовала не отказываться от животного белка из-за снижения иммунитета

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказали, почему снижение употребления в пищу животного белка опасно для иммунной системы. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалистов, чаще всего инфекционным заболеваниям подвержены люди, испытывающие в рационе питания дефицит животного белка.

«Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным. Так как растительный белок неполноценен и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния», — сказала Щетинина.

По словам другого диетолог Натальи Кругловой, человек должен употреблять 50% белка животного и 50% растительного происхождения. Хотя в целом вегетарианский рацион питания может компенсировать животный белок за счет большого потребления растительного белка. Веганам же специалисты рекомендуют пить витамин В12, поскольку они не едят яйца и молочные продукты.