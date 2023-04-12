Здоровье 12 апреля 2023, 12:40 Диетолог Сазонова: яйца и рыба восполнят дефицит коллагена в организме

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Нехватку коллагена в организме помогут устранить продукты с животным белком. Об этом сообщила диетолог, доктор медицинских наук Ольга Сазонова в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, потребность в коллагене восполнят яйца, рыба, морепродукты и костный бульон. Также в свой рацион следует включить продукты с большим содержанием витамина С для лучшего усвоения коллагена.

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Врач отметила, что потерю эластичности кожи и увеличение числа морщин на лице можно предотвратить благодаря отказу от сладкого.