Диетолог Саволюк рассказала, какие продукты улучшают сон | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Саволюк рассказала, какие продукты улучшают сон Диетолог Саволюк заявила, что черешня и вишня повышают качество сна Unsplash

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Некоторые продукты способны благоприятно сказаться на качестве сна. Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк посоветовала употреблять вишню и черешню. Об этом сообщила «Москва 24».

Врач пояснила, что за качество сна отвечает выработка гормона мелатонина. Он в большом количестве содержится в вишне и черешне.

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Кроме того, по словам Саволюк, в середине дня стоит употреблять продукты с триптофаном в составе. Данная аминокислота способствует выработке мелатонина, передал RT.

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Источником триптофана является идейка и курица, написала Pravda.Ru. Кроме того, найти данное вещество можно в бобовых, яйцах, кисломолочных продуктах, бананах, орехах и овсянке, сообщили «Известия».

Ранее нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова рассказала, как приучить детей к здоровому питанию, По ее словам, стоит демонстрировать принципы правильного питания на собственном примере.

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