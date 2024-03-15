15 марта 2024, 11:50
Диетолог Саволюк предупредила водителей с ожирением о повышенном риске возникновения ДТП
Врач-диетолог, терапевт Антонина Саволюк в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что водители, страдающие ожирением, подвержены более высокому риску попадания в ДТП.
Медик напомнила, что избыточный вес провоцирует артериальную гипертензию, сердечную недостаточность, возникновение инфаркта и инсульта. Из-за ожирения развивается остеохондроз, на фоне которого в пояснице водитель становится менее подвижным.
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«Водитель с ожирением всегда находится в более рискованном положении как во время дороги, так и при ДТП», — процитировали «Известия» врача.
Водители
Ожирение
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