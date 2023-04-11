Здоровье 11 апреля 2023, 18:32 Диетолог Саломатина рассказала, что картофель и молочные продукты мешают похудению

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Часто бывает, что человек питается, на первый взгляд, полезными продуктами, а вес все равно не уходит, это связано с неправильно подобранными составляющими рациона. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерней Москва».

Во-первых, она рекомендовала исключить или свести к минимуму потребление молочных продуктов. Потому они способствуют накоплению жира в организме и могут влиять на повышение уровня холестерина. Также на диете не стоит есть картофель, тыкву, свеклу и морковь. После термической обработки у них повышается ​​гликемический индекс.

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Кроме того, обязательно нужно отказаться от каш быстрого приготовления. Потому что они не приносят организму никакой пользы.

«В них содержатся пустые углеводы, которые не приносят никакой пользы организму. Но, чтобы сделать такой завтрак более полезным, достаточно туда добавить несладкие ягоды или фрукты: киви, малину, яблоко, клубнику и чернику», — отметила Елена Соломатина.

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