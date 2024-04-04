04 апреля 2024, 15:10
Диетолог Саломатина призвала ограничить потребление картошки после 50 лет
С возрастом лучше ограничить в рационе крахмалистые овощи, в частности, картофель. Об этом Pravda.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она также посоветовала есть меньше сладких овощей. Таким образом нежелательным для людей старшего возраста становится винегрет.
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Как добавил сайт newstracker.ru, свекла, мокровка и картофель — это овощи с высокими гликемическим индексом. То есть они повышают уровень сахара в крови. Поэтому стоит ограничить их количество в рационе.
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