Здоровье 04 апреля 2024, 15:10 Диетолог Саломатина призвала ограничить потребление картошки после 50 лет

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С возрастом лучше ограничить в рационе крахмалистые овощи, в частности, картофель. Об этом Pravda.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она также посоветовала есть меньше сладких овощей. Таким образом нежелательным для людей старшего возраста становится винегрет.

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Как добавил сайт newstracker.ru, свекла, мокровка и картофель — это овощи с высокими гликемическим индексом. То есть они повышают уровень сахара в крови. Поэтому стоит ограничить их количество в рационе.

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