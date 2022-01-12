Диетолог: сахар может повлиять на развитие мозга у детей

Диетолог Лина Бегдаче рассказала, что сахар может повлиять на развитие мозга у детей. Об этом сообщил телеканал «Ридус».

Она уточнила, что избыток сахара может перегрузить мозг ребенка, что привет к гиперактивности и перепадам настроения. В будущем это может спровоцировать проблемы с когнитивными функциями.

В частности, во взрослом возрасте у человека может возникнуть повышенная тревожность, ухудшение памяти и даже проблемы с психикой.

«Исследователи полагают, что подобное влияние сахара на мозг связано с тем, что он изменяет состав микрофлоры кишечника», — считает Бегдаче.

Она уточнила, что количество продуктов с содержанием сахар лучше ограничить для детей. Чтобы ребенок рос здоровым, следует включить в его рацион побольше овощей, фруктов и цельнозерновых. Исключать сахар совсем тоже не стоит, главное, чтобы его не было слишком много.

Ранее ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского получили патент на выпуск препарата от сахарного диабета в виде таблетки.