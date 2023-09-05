Здоровье 05 сентября 2023, 18:09 Диетолог Садыков рассказал, что злоупотребление солью плохо влияет на почки

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Если злоупотреблять соленой пищей, то это может негативно сказаться на работе почек. Об этом «Мосленте» рассказал кандидат медицинских наук гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.

Он посоветовал не только ограничивать количество соленой пищи, но и конролировать, сколько простой воды пьет ежедневно человек. Также негативно сказывается на почках пища с быстрыми углеводами, например, фастфуд, и много сладостей. Врач призвал питаться более здорово и сбалансировано, добавил «Петербургский дневник».

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