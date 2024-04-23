Здоровье 23 апреля 2024, 15:05 Диетолог Садыгова: качественный сон способствует похудению

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Дефицит сна способен привести к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа. При этом качественный отдых по ночам способствует похудению, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Шафаг Садыгова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, плохое качество сна может стать причиной нарушения процессов синтеза и секреции различных гормонов. Такой дисбаланс порой провоцирует повышенный аппетит.

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Врач посоветовала проветривать комнату по вечерам и использовать шторы блэкаут. Данные способы помогут нормализовать сон.