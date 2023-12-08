Здоровье 08 декабря 2023, 13:54 Диетолог Русанова назвала сонливость признаком переедания за новогодним столом

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Многие люди не едят весь день в предвкушении ночного новогоднего застолья, это приводит к перееданиям. Его первым признаком становится сонливость, сообщила врач-диетолог Дарья Русанова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также на переедание укажет желание расстегнуть пуговицу на одежде. В таких случаях лучше всего остановиться, встать из-за стола и по возможности выйти на улицу и прогуляться в течение 20-30 минут.

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Врач отметила, что еще большее переедание стимулирует алкоголь, поэтому от его употребления стоит отказаться, сообщил «Петербургский дневник».