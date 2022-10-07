Диетолог Русакова заявила, что алкоголь разрушает иммунитет | 360°

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Диетолог Русакова заявила, что алкоголь разрушает иммунитет

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Некоторые продукты значительно подрывают иммунитет. Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что стоит исключить из своего рациона. Об этом сообщила «Москва24».

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Специалист подчеркнула, что крайне негативно на состоянии иммунитета сказывается употребление алкоголя, газировки, сладких и мучных продуктов. Причина заключается в том, что подобные продукты уменьшают проницаемость сосудистой стенки. Из-за этого бактерии и инфекции проще проникают в организм, передал сайт kp.ru.

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