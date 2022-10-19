Диетолог Русакова рассказала, от каких конфет следует отказаться | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 10:48 Диетолог Русакова рассказала, от каких конфет следует отказаться Диетолог Русакова: конфеты с большим содержанием ароматизаторов очень вредны freepik

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Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с изданием Ura.ru заявила, что те конфеты, которые содержат множество ароматизаторов и сахара, являются самыми вредными для здоровья.

При покупке сладостей всегда необходимо проверять состав продукта, добавила специалист.

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«Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе», — сообщила Русакова.

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Что касается шоколада, она порекомендовала покупать тот, в составе которого есть не менее 50-60% какао. Шоколадные изделия, в которых вместо масло какао содержатся заменители, медик посоветовала не покупать вовсе.

Она также напомнила, что сейчас в магазинах продается множество сладостей без сахара. Например, есть конфеты на основе стевии или ягод и фруктов. Именно на них и стоит обратить свое внимание.