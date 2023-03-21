Здоровье 21 марта 2023, 12:16 Диетолог Русакова рассказала о продуктах, мешающих заснуть пожилым людям piqsels

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Пожилым людям не стоит употреблять чай и кофе перед сном. Подробнее о продуктах, которые помешают уснуть людям в преклонном возрасте, рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, жареная и жирная пища с различными майонезными заправками может перегрузить желудочно-кишечный тракт. Так, пищеварительная система продолжит работать и в ночное время, что скажется на нарушении сна.

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Также пожилым людям не рекомендуется употреблять пищу позднее чем за 3–4 часа до сна.

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Перед сном можно выпить легкий кисломолочный напиток или съесть йогурт без добавок, отметила врач. Кроме того, лучше не пить воду перед отходом ко сну из-за нагрузки на почки.