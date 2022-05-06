Диетолог Русакова рассказала, какие продукты провоцируют появление мигрени

Некоторые продукты способны спровоцировать мигрень и другие проблемы со здоровьем. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, от какой еды лучше отказаться. Об этом сообщили Nation News.

Специалист пояснила, что злоупотребление сыром может быть опасно для людей, которые страдают от гипертонии, заболеваний почек или мигрени. Колбасные изделия также могут быть вредны для здоровья из-за чрезмерного содержания соли и жира.

«Это может привести к значительной задержке жидкости в организме, которая станет причиной развития атеросклероза. Соответственно, все это будет усугублять сосудистые нарушения, если они есть», — пояснила Русакова.

Кроме того, специалист пояснила, что не стоит злоупотреблять фастфудом, так как в нем содержится большое количество соли. Из-за этого в организме задерживается жидкость, которая провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками, а также мигрень.

Также из рациона стоит искючить пищу с большим количеством консервантов, так как они тоже провоцируют задержку подкожной жидкости.