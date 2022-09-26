Диетолог Русакова рассказала, как необходимо питаться людям старше 40 лет | 360°

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Диетолог Русакова рассказала, как необходимо питаться людям старше 40 лет

Диетолог Русакова: людям после 40 лет нужно сократить потребление красного мяса

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Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Ura.ru заявила, что людям после 40 лет необходимо сократить потребление красного мяса и молочных продуктов. 

Также, по словам специалиста, не стоит налегать на изделия из пшеничной муки. 

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«Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен) <...>», — процитировано ИА Nation News слова Русаковой.

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Диетолог добавила, что для поддержания мышечной массы необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, птицу, блюда из творога, сыры и бобовые. Кроме того, не стоит забывать об овощах, фруктах, зелени.

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