Здоровье 11 марта 2024, 17:22 Диетолог Русакова рассказала, что вред колбасы зависит от количества жира и способа копчения

Читать 360tv в

Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридусом» рассказала, что колбаса не относится к диетическим продуктам, и быть полезной она никак не может. Речь идет как о вареной колбасе, так и о копченой.

По словам специалиста, этот продукт разумно употреблять лишь по особому случаю, например, в праздничные дни. Что касается копченой колбасы, ее вред зависит от количества жира и способа копчения. В вареной докторской колбасе, например, не так много мяса, как хотело бы видеть потребителю.

Реклама

«Кроме того, в ней присутствуют различные добавки, загустители и усилители вкуса», — пояснила Русакова.