Диетолог Русакова посоветовала есть во время диеты бездрожжевой цельнозерновой хлеб

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова заявила, что во время диеты можно употреблять только бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Об этом она сообщила Ura.ru.

Специалист добавила, что во второй половине дня хлеб и вовсе лучше исключить.

«Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — отметила Русакова.

Хлеб можно смело сочетать с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами. При этом картофель лучше есть без хлеба, поскольку в обоих этих продуктах содержится большое количество крахмала, заключила диетолог.