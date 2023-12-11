Здоровье 11 декабря 2023, 19:18 Диетолог Русакова назвала рыбу и орехи полезными продуктами для мозга

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Наиболее полезными для здоровья мозга считаются молочные продукты, различные орехи, семена и рыба; они положительно влияют на когнитивные способности человека. Об этом сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова агентству «Регнум».

По словам специалиста, негативно на когнитивных способностях может сказаться обработанное мясо, но лишь в тех случаях, если холестериновые бляшки нарушат микроциркуляцию крови. При этом полностью отказываться от употребления красного мяса нельзя.

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Для здоровья мозга диетолог также посоветовала добавить в рацион фрукты и овощи, сообщил «Петербургский дневник».