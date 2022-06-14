Диетолог Русакова назвала продукты, улучшающие работу мозга

Замедлить возрастные изменения в структуре мозга и улучшить его работу можно с помощью здорового и полноценного рациона. Об этом Ura.ru рассказала врач — нутрициолог-диетолог Дарья Русакова.

«Омега-3 и омега-6 — необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов», — сказала диетолог.

Она отметила, что нельзя исключать из рациона углеводы. Глюкоза необходима мозгу для получения энергии. Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга. В рационе обязательно должны быть бобовые и цельнозерновые продукты.