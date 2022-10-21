Диетолог Русакова назвала необходимые для зимнего меню продукты | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 15:32 Диетолог Русакова назвала необходимые для зимнего меню продукты Диетолог Русакова назвала мясо и растительные масла необходимыми зимой продуктами freepik

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Диетолог Дарья Русакова рассказала, как питаться зимой, чтобы не набрать вес. Важно правильно выбирать продукты, которые дают энергию, передала «Вечерняя Москва».

«В частности, это мясо, птица, рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное) и злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов)», — пояснила эксперт.

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По данным ИА Nation News, также важно включить в рацион овощи и фрукты. Например, капусту, морковь, лук, чеснок, гранаты, цитрусовые. Не стоит забывать и об орехах, добавила Русакова.

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Чтобы не поправиться в холодный сезон, она рекомендовала отказаться от продуктов, в которых содержится много сахара, например, от кондитерских изделий. Кроме того, стоит следить за количеством углеводов в питании и постараться не употреблять фастфуд.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые имеют небольшое количество калорий, но при этом способны быстро утолить чувство голода. В первую очередь к ним относятся гречневая крупа, вареная рыба и творог, уточнил специалист.