Здоровье 30 августа 2023, 17:54 Диетолог Русакова назвала кефир и простоквашу самыми полезными кисломолочными напитками

Читать 360tv в

Кефир, йогурт, ряженка и простокваша являются самыми полезными для здоровья кисломолочными напитками. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, такой продукт должен быть без сахара с адекватным количеством кисломолочных бактерий. Не стоит покупать обезжиренный кефир, он затрудняет процесс усвоения кальция.

Реклама

Диетолог также посоветовала выбирать напитки с минимальным содержанием крахмала и подсластителей.