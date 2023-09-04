Здоровье 04 сентября 2023, 20:46 Диетолог Русакова: кефир является наиболее полезным кисломолочным продуктом

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Наиболее полезными кисломолочными продуктами являются те, которые не содержат сахар и другие добавки, заявила диетолог Дарья Русакова. Об этом сообщил «Город55».

Русакова назвала самыми полезными кисломолочными продуктами кефир, йогурт, ряженку, простоквашу, ацидофилин и бифидок. Они являются натуральными, не содержат сахара. Также в них присутствует достаточное количество кисломолочных бактерий.

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При этом жирность напитка не должна превышать 4%. Но и обезжиренные продукты выбирать не стоит, так как это может негативно сказаться на процессе усвоения кальция.