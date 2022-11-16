16 ноября 2022, 22:02
Диетолог Руани рассказала, какой продукт помогает побороть лишний вес зимой
Диетолог Руани посоветовала употреблять орешки для похудения зимой
Зимой многие люди набирают лишние килограммы. Однако существует продукт, который помогает сохранить стройность и даже избавиться от лишнего веса. Такой информацией поделилась опытный английский диетолог Алекса Руани. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
По словам специалиста, сохранить красивую фигуру зимой можно с помощью орехов. Эти продукты содержат в своем составе большое количество жиров и клетчатки. Эти вещества предотвращают переедание, а также надолго сохраняют чувство сытости.
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Источниками клетчатки также являются овощи и фрукты. Специалист посоветовала также разнообразить рацион с помощью этих продуктов. Данное вещество необходимо организму для нормальной жизнедеятельности, а также улучшает пищеварение.
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Алекса Руани подчеркнула также, что в зимний период стоит придерживаться активного образа жизни, а также стараться поддерживать здоровый рацион.
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