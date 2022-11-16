Здоровье 16 ноября 2022, 22:02 Диетолог Руани рассказала, какой продукт помогает побороть лишний вес зимой Диетолог Руани посоветовала употреблять орешки для похудения зимой

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Зимой многие люди набирают лишние килограммы. Однако существует продукт, который помогает сохранить стройность и даже избавиться от лишнего веса. Такой информацией поделилась опытный английский диетолог Алекса Руани. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, сохранить красивую фигуру зимой можно с помощью орехов. Эти продукты содержат в своем составе большое количество жиров и клетчатки. Эти вещества предотвращают переедание, а также надолго сохраняют чувство сытости.

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Источниками клетчатки также являются овощи и фрукты. Специалист посоветовала также разнообразить рацион с помощью этих продуктов. Данное вещество необходимо организму для нормальной жизнедеятельности, а также улучшает пищеварение.

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Алекса Руани подчеркнула также, что в зимний период стоит придерживаться активного образа жизни, а также стараться поддерживать здоровый рацион.