Здоровье 15 июня 2023, 22:03 Диетолог Росси рассказала, какой продукт способен продлить жизнь Диетолог Росси посоветовала есть фасоль, чтобы продлить жизнь

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Некоторые продукты способно положительно сказываться на продолжительности жизни. Зарубежный диетолог Меган Росси рассказала, какую еду стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на Daily Mail.

Специалист пояснила, что к таким продуктам относятся бобы и фасоль. В них содержатся пребиотические волокна. Они способны увеличивать количество полезных бактерий в кишечнике, написала «СвободнаяПресса».