15 июня 2023, 22:03
Диетолог Росси рассказала, какой продукт способен продлить жизнь
Диетолог Росси посоветовала есть фасоль, чтобы продлить жизнь
Некоторые продукты способно положительно сказываться на продолжительности жизни. Зарубежный диетолог Меган Росси рассказала, какую еду стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на Daily Mail.
Специалист пояснила, что к таким продуктам относятся бобы и фасоль. В них содержатся пребиотические волокна. Они способны увеличивать количество полезных бактерий в кишечнике, написала «СвободнаяПресса».
Еда
Питание
Реклама
Реклама