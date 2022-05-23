Диетолог Романова рассказала о пользе ягод годжи для зрения

Диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала, что ягоды годжи помогают сохранить зрение у людей в зрелом и пожилом возрасте. Об этом написало РИА «Новости».

Специалист отметила, что люди, употребляющие в пищу годжи, имеют дополнительную защиту глубоких слоев сетчатки глаз.

«Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина. Пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи», — сказала диетолог.

Романова подчеркнула, что ягоды содержат эти полезные вещества в наибольшем количестве, сообщило РИА ФАН.

Ягоды годжи можно есть в чистом виде, а также добавлять их в каши, супы, йогурт или смузи.