Диетолог Роенкова рассказала, из-за каких продуктов возникают камни в почках

Некоторые продукты способны спровоцировать мочекаменную болезнь. Терапевт и диетолог Анна Роенкова рассказала, что нужно исключить из своего рациона, чтобы снизить риск заболевания. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Камни в почках могут появиться из-за переизбытка соли, мяса, сахарозы и фруктозы, витаминов C и D. Например, соль задерживает в организме жидкость. Также она выводит из организма кальций. А если употреблять мясо в больших количествах, то возрастает уровень мочевой кислоты и кальция в моче.

Сахароза и фософрная кислота, которые присутствуют в алкоголе и сладких газированных напитках, приводят к изменениям в мочевыводящих путях, передала «Русская планета».

Проблемы с выведением соли из организма также могут возникнуть из-за чрезмерного употребления шпината, щавеля и петрушки. Кроме того, эти продукты приводят к камнеобразованию в почках и мочевом пузыре.

При этом специалист подчеркнула, что не стоит полностью отказываться от такой еды. Достаточно употреблять все в разумных количествах.