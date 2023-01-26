Здоровье 26 января 2023, 14:29 Диетолог Риэ Мацуда рассказала, какие продукты помогут избежать ожирения

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Несмотря на то, что ожирение стало серьезной проблемой современного общества, его можно предотвратить, изменив рацион. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой на издание Nihon Keizai.

По словам японского диетолога Риэ Мацуды, обязательно нужно употреблять в пищу богатые витамином В6 продукты. Потому что они стимулируют ускорение метаболизма белка. Например, хорошим дополнением к меню станет сайра, тунец, коричневый рис, семена кунжута, брокколи, помидоры и бананы.

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Кроме того, стоит избегать соусов к мясу и приправ. В них содержится много глюкозы и фруктозы, которые провоцируют повышение веса.