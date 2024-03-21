Здоровье 21 марта 2024, 13:45 Диетолог Редина рассказала, что лосось и авокадо замедляют старение кожи

Читать 360tv в

Улучшить состояние кожи и замедлить ее старение и увядание можно с помощью грамотно составленного рациона. Диетолог Ольга Редина рассказала, что нужно в него включить, передала «Вечерняя Москва».

Она посоветовала есть больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Потому что их мощные антиоксидантные свойства помогают улучшить качество и структуру кожи.

Реклама

«Омега-3 жирные кислоты можно получить из таких продуктов питания, как лосось, орехи, авокадо и льняное масло. Если включить их в рацион, то кожа станет более напитанной, сияющей, увеличится ее тургор, а морщины станут менее заметными и скорость их образования значительно снизится», —отметила диетолог.

Она также добавила, что следует есть больше овощей и фруктов, особенно ярких цветов. Они также положительно влияют на тонус кожи. Наконец, нельзя забывать про белок, который является стройматериалом для всех клеток организма.

Авторы: