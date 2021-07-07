Диетолог развенчал мифы о молоке

Мнения о молоке сильно разнятся — кто-то считает, что его полезно пить даже взрослым людям, другие утверждают, что оно вредно. Врач-диетолог Александр Андреев рассказал для сайта «Доктор Питер», какие из мифов о молоке близки к правде, а какие являются выдумкой.

Пастеризованное молоко не вредно, как утверждают многие, успокоил специалист. Пастеризация — способ продлить срок хранения молока. Единственное отличие пастеризованного молока в том, что оно простоит в холодильнике несколько дольше.

Рассказы о том, что достаточно выпить стакан молока, чтобы получить дневную дозу кальция, это миф. В стакане молока содержится приблизительно 34% от суточной нормы кальция взрослого человека.

Растительным молоком нельзя полностью заменить коровье. Оно по-своему полезно, но в нем нет аминокислот, которые содержатся в коровьем молоке.

Наконец, диетологи утверждают, что молоко полезно не только взрослым, но и детям в случае отсутствия противопоказаний, добавил сайт «Русская планета».