Диетолог развеяла популярные мифы про похудение

Как выяснилось, частое питание небольшими порциями не способствует метаболизму, потому что это миф. Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Елена Кален.

Многие считают, что необходимо питаться часто и понемногу, чтобы ускорить метаболизм. Но на самом деле дробное порционное питание без чувства голода может привести к набору веса. Ученые также не нашли взаимосвязи между частотой приемов пищи и снижением веса.

То, что снижение веса не зависит от потребления воды, тоже миф, по мнению диетолога. Вода помогает ускорить обменные процессы, вывести, токсины и шлаки. Когда человек много есть, то часто путает жажду и голод. Но если питаться только тогда, когда наступает голод, то отличить его от жажды можно. В этом случае приемы лишних калорий сокращаются, а вес снижается.

Еще один миф — если есть белок, то жир не откладывается. На самом деле, если есть белковую пищу в избытке, то она тоже превратиться в жир. Однако эксперт отметила, что белковая пища полезна, так как содержит незаменимые аминокислоты.

Диетолог предупредила, что неправильно считать, что для похудения важно снизить потребление быстрых углеводов. Они так же важны для человека, как белок или жиры. Кроме того, не нужно разделять продукты на хорошие и плохие. В таких случаях, как правило, исключаются именно любимые продукты. Но после человек непременно вернется к ним и сорвется с диеты. Поэтому здесь важно не качество, а количество употребляемого.