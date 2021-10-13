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    13 октября 2021, 00:57

    Диетолог развеяла мифы о метаболизме

    Диетолог Наталья Круглова рассказала, возможно ли ускорить метаболизм

    Полина Гребенщикова

    Диетолог и нутрициолог Наталья Круглова в разговоре с изданием «Слово и дело» развеяла популярные мифы о метаболизме. Его не получится ускорить определенными продуктами, однако сон и здоровый образ жизни могут помочь.

    Диетолог развеяла мифы о метаболизме

    По словам специалиста, советы по ускорению метаболизма как правило не работают. Например, если просто есть много острой пищи, метаболизм не станет быстрее.

    «Не стоит много есть имбиря в надежде на похудение. Вряд ли этим можно пользоваться практически и регулярно», — сказала и диетолог.

    Не поможет и зеленый чай, который иногда называют полезным для «разгона» метаболизма. Недавние исследования показали, что если зеленый чай и помогает в снижении веса, то лишь очень несущественно, написало ИА Nation News.

    Для того, чтобы действительно улучшить метаболизм, нужно сбалансированно питаться, а также спать нормальное количество часов.

    «Не стоит заниматься биохакингом. Мы снова возвращаемся к спорту и здоровому, регулярному и рациональному питанию», — заключила Круглова.