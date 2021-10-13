Диетолог развеяла мифы о метаболизме

Диетолог и нутрициолог Наталья Круглова в разговоре с изданием «Слово и дело» развеяла популярные мифы о метаболизме. Его не получится ускорить определенными продуктами, однако сон и здоровый образ жизни могут помочь.

По словам специалиста, советы по ускорению метаболизма как правило не работают. Например, если просто есть много острой пищи, метаболизм не станет быстрее.

«Не стоит много есть имбиря в надежде на похудение. Вряд ли этим можно пользоваться практически и регулярно», — сказала и диетолог.

Не поможет и зеленый чай, который иногда называют полезным для «разгона» метаболизма. Недавние исследования показали, что если зеленый чай и помогает в снижении веса, то лишь очень несущественно, написало ИА Nation News.

Для того, чтобы действительно улучшить метаболизм, нужно сбалансированно питаться, а также спать нормальное количество часов.

«Не стоит заниматься биохакингом. Мы снова возвращаемся к спорту и здоровому, регулярному и рациональному питанию», — заключила Круглова.