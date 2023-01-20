Здоровье 20 января 2023, 00:21 Диетолог развеял самые популярные мифы о смузи Диетолог Филиппова заявила, что смузи не помогает похудеть Pixabay

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В последнее время все большую популярность обретает смузи. Адепты здорового питания считают, что данный напиток обладает чуть ли не волшебными свойствами. Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова развеяла самые популярные заблуждения о смузи, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Один из самых популярных мифов о смузи говорит о том, что напиток помогает похудеть. В действительности же смузи не уберет лишние килограммы. Напиток нужно совмещать со здоровым питанием — лишь в таком случае получится убрать лишний вес.

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Многие люди убеждены в том, что смузи может стать хорошей альтернативой завтраку. Однако Филиппова посоветовала не отказываться от полноценного приема пищи по утрам.

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«Я не рекомендую использовать смузи в качестве завтрака. Завтрак у нас должен включать в себя и белки, и жиры, и углеводы. Смузи в большинстве случаев — это только углеводы», — рассказала диетолог.

По распространенному мнению смузи является отличным способом очистить организм от токсинов. Однако специалист пояснила, что тело человека самостоятельно справляется с избавлением от вредных веществ. Для этого совершенно не обязательно пить смузи.